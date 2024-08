Nach Absage von Swift Konzerten in Wien: Bedrohungslage „sehr ernst“

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtigen im Alter von 19 und 17 am Mittwoch wurden keine 24 Stunden vor Swifts erstem geplanten Auftritt am Donnerstag alle drei Shows der populären US-Sängerin abgesagt. Man habe „keine andere Wahl“, so der Veranstalter. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Wien – Die Ermittlungen der österreichischen Polizei laufen nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen und der Absage aller Taylor-Swift-Konzerte in Wien auf Hochtouren. Ein 19-jähriger radikalisierter Islamist hatte nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden Anschläge vorbereitet und es auch auf die Shows der populären US-Sängerin in der Hauptstadt abgesehen. Sicherheitshalber wurden die drei Massenveranstaltungen weniger als ein Tag vor Swifts erstem geplanten Auftritt am Donnerstag abgesagt. Nach Angaben der österreichischen Regierung war die Bedrohungslage „sehr ernst“ gewesen.

Berichte über flüchtige Verdächtige

Zwar wurden der 19-Jährige und eine weitere Person – ein 17-Jähriger – festgenommen, deren Alter und Beziehung zu dem Teenager die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht publik machte. Mögliche Komplizen bereiteten den Veranstaltern aber Sorge. Wie Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, in der Früh im Ö1-Morgenjournal erklärte, wird nun im Umfeld der „kleinen Gruppe“ ermittelt. Den in Ternitz festgenommenen 19-Jährigen bezeichnete Ruf als „mittelbaren Haupttäter“, bei dem zweiten Festgenommenen handelt es sich um einen 17-Jährigen.

Auch dieser am Dienstagnachmittag in Wien festgenommene junge Mann habe „entsprechende Handlungen vorgenommen“ und Kontakt mit dem 19-Jährigen gehabt. „Konkrete Vorbereitungshandlungen“ auf einen möglichen Anschlag habe es im Haus des 19-Jährigen in Ternitz gegeben. Bei der gestrigen Hausdurchsuchung wurden neben mehreren chemischen Substanzen auch technische Vorrichtungen sichergestellt. Diese würden jetzt ausgewertet. Von dem Verdächtigen sei erst vor wenigen Wochen ein Treueschwur gegenüber dem aktuellen Führer der Terrormiliz IS in einem Internetaccount hochgeladen worden, so Ruf.

Beide Verdächtige in Österreich geboren

Beide Festgenommenen sind in Österreich geboren, die Eltern des 19-Jährigen haben Wurzeln in Nordmazedonien, die Mutter des 17-Jährigen ist Österreicherin, so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit. Er bestätigte, dass es Hinweise von ausländischen Diensten gegeben hat. In Kombination mit Erkenntnissen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hätten diese zum Ermittlungsergebnis geführt.

Durch die Festnahmen der beiden Männer „wurde die Bedrohungslage dieser kleinen Gruppe minimiert“, betonte Ruf. Die Absage der Taylor-Swift-Konzerte sei die Entscheidung und Verantwortung der Veranstalter gewesen. „Wir haben das Menschenmögliche als Polizei gemacht, damit die Veranstaltung durchgeführt werden kann“, betonte er.

Karten können zurückgegeben werden

Wie Veranstalter Barracuda Music auf seinem Instagram-Kanal gleich am Mittwochabend bekannt gab, sollen alle Tickets automatisch innerhalb der nächsten zehn Werktage rückvergütet werden. Weitere Informationen seien unter https://www.oeticket.com/help/updates/ zu finden.

Swifts Management verwies auf dpa-Anfrage zunächst nur auf die Stellungnahme des Veranstalters und äußerte sich nicht inhaltlich. Die 34-Jährige soll sich bereits in Österreich aufgehalten haben, aber auch das wurde nicht bestätigt.

170.000 enttäuschte Fans

Am Donnerstag hätte Taylor Swift (34) ihr erstes von drei aufeinander folgenden Konzerten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gegeben. Schätzungen erwarteten rund 170.000 Fans auf der „Eras-Tour“ in Österreich. Seit Wochen beschäftigte der Superstar Fans und Medien, „Swifties“ aus vielen Ländern waren extra in die Bundeshauptstadt gereist.

Fahndung läuft weiter

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach der Absage in einer Stellungnahme betonte, habe der Verfassungsschutz und die Polizei „alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten“. Dabei sei „vor allem die enge Vernetzung mit ausländischen Sicherheitsbehörden ausschlaggebend“, so Karner. Die Entscheidung der Absage der drei Konzerte wurde durch den Veranstalter getroffen, hieß es.

Kanzler nennt Absage „Herbe Enttäuschung“

Am späten Mittwochabend meldeten sich dann auch zahlreiche Politiker zur Causa zu Wort. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete die Situation rund um den geplanten Terroranschlag als „sehr ernst“. Dank Polizei und DSN sei die „Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert“ worden. Für die Fans sei es dennoch eine „herbe Enttäuschung“, so der Kanzler auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) und weiter: „Islamistischer Terrorismus bedroht die Sicherheit und Freiheit in vielen westlichen Ländern“, betonte der Kanzler: „Gerade deshalb werden wir unsere Werte wie Freiheit und Demokratie nicht aufgeben, sondern noch vehementer verteidigen.“

Auch SPÖ-Chef Andreas Babler nannte die Situation „herzzerreißend“. „Monatelange Vorfreude und dann das Aus“, meinte Babler via X. Die kommenden Tage hätten ein Fest werden sollen. „Terror will spalten, Angst schüren, unsere Demokratie und unser Miteinander schwächen. Dazu dürfen wir es niemals kommen lassen.“

Bereits nach der Festnahme der beiden Terrorverdächtigen hatte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Ermittlern gedankt. „Terroristen wollen uns Angst machen und uns auseinander treiben. Wir werden uns unsere Art zu leben nicht zerstören lassen“, so Kogler auf X.

Radikalisiert im Internet

Der 19-jährige Österreicher war auf einschlägigen Plattformen im Internet aktiv. Über Online-Foren habe er sich radikalisiert, berichtete die Polizei. Und er habe erst im Juli einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat abgelegt.

Konzerte als Ziele von IS-Terroristen Wiederholt waren in den vergangenen Jahren Konzerte Ziele von IS-Terroristen. Eine Übersicht: 13. November 2015: Bei einer von drei IS-Terrorkommandos verübten Anschlagsserie in Paris werden 130 Menschen ermordet und hunderte verletzt. Allein im Club Bataclan sterben 90 Menschen, als drei Terroristen mit Sturmgewehren bei einem Auftritt der Band Eagles of Death Metal in die Menge schießen und Geiseln nehmen. 22. Mai 2017: Durch einen Selbstmordanschlag auf ein Konzert der Sängerin Ariana Grande in der Arena in Manchester werden 22 Besucherinnen und Besucher ermordet. Zu der Tat bekennt sich der IS. 22. März 2024: Bei einem Terrorangriff auf ein Konzert einer russischen Band in einem Vorort von Moskau sind mehr als 140 Opfer zu beklagen. Die Täter in Tarnkleidung eröffnen mit automatischen Waffen das Feuer auf Besucher der Crocus City Hall. Auch hier reklamiert der IS die Tat für sich.

Dass die Anschlagspläne möglicherweise weit gediehen waren, legt die Tatsache nahe, dass in den Räumen chemische Substanzen gefunden wurden. Ermittler hantierten dort in Schutzanzügen. Was genau der Teenager plante, blieb aber unklar.

„Swifties“ reagieren enttäuscht – und verständnisvoll

Ihre als „Swifties“ bekannten Fans reagierten tief enttäuscht, zeigten aber auch Verständnis für die Absage. „Kann's nicht glauben“, schrieb einer unter den Instagram-Beitrag von Barracuda Music mit der Absage. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb jemand anderes. Viele Anhänger der Musikerin bezeichneten die Absage dennoch als richtige Entscheidung angesichts der offenbar doch sehr konkreten Terrorgefahr.

Nach den Festnahmen wurde die Polizei gefragt, ob sie eine Absage der Konzerte für angebracht halte. Empfehlungen dieser Art seien nicht ihre Aufgabe, wich der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl aus. Er machte aber klar, dass mit der Festnahme zwar die konkrete Gefahr minimiert sei, eine „abstrakte Gefahr“ aber weiterhin bestehe. (TT.com/APA)