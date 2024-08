Schock-Nachricht für Fans: Alle drei Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt

Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtigen am Mittwoch wurden keine 24 Stunden vor Swifts erstem geplanten Auftritt am Donnerstag alle drei Shows der populären US-Sängerin abgesagt. Man habe „keine andere Wahl“, so der Veranstalter. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Konzerttickets werden automatisch rückvergütet. Ersatzkonzerte sind derzeit nicht geplant.

Wien – Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. „Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, teilte der Veranstalter auf Instagram mit.

Wie Barracuda Music auf seinem Instagram-Kanal bekannt gab, sollen alle Tickets automatisch innerhalb der nächsten zehn Werktage rückvergütet werden. Weitere Informationen seien unter https://www.oeticket.com/help/updates/ zu finden.

Swift‘s Management verwies auf dpa-Anfrage zunächst nur auf die Stellungnahme des Veranstalters und äußerte sich nicht inhaltlich. Die 34-Jährige soll sich bereits in Österreich aufgehalten haben, aber auch das wurde nicht bestätigt.

Am Donnerstag hätte Taylor Swift (34) ihr erstes von drei aufeinander folgenden Konzerten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gegeben. Schätzungen erwarteten rund 170.000 Fans auf der „Eras-Tour“ in Österreich. Seit Wochen beschäftigte der Superstar Fans und Medien, „Swifties“ aus vielen Ländern waren extra in die Bundeshauptstadt gereist.

Vor den Merchandising-Ständen in Wien hatten sich am Mittwoch bereits lange Schlangen gebildet. © APA

Fahndung läuft weiter

Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach der Absage in einer Stellungnahme betonte, habe der Verfassungsschutz und die Polizei „alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten“. Dabei sei „vor allem die enge Vernetzung mit ausländischen Sicherheitsbehörden ausschlaggebend“, so Karner. Die Entscheidung der Absage der drei Konzerte wurde durch den Veranstalter getroffen, hieß es.

Durch die bisherigen Ermittlungen hätten die „konkreten Gefährdungen minimiert“ und eine „akute Gefährdungslage eingedämmt“ werden können. Laut Medienberichten gibt es offenbar aber noch weitere Verdächtige, eine Fahndung nach diesen war im Gang. Die Polizei bestätigte das nicht, nur dass die Ermittlungen liefen und dabei freilich auch weitere Ermittlungsschritte gesetzt würden.

Kanzler nennt Absage „Herbe Enttäuschung“

Am späten Mittwochabend meldeten sich dann auch zahlreiche Politiker zur Causa zu Wort. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnete die Situation rund um den geplanten Terroranschlag als „sehr ernst“. Dank Polizei und DSN sei die „Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert“ worden. Für die Fans sei es dennoch eine „herbe Enttäuschung“, so der Kanzler auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) und weiter: „Islamistischer Terrorismus bedroht die Sicherheit und Freiheit in vielen westlichen Ländern“, betonte der Kanzler: „Gerade deshalb werden wir unsere Werte wie Freiheit und Demokratie nicht aufgeben, sondern noch vehementer verteidigen.“

Auch SPÖ-Chef Andreas Babler nannte die Situation „herzzerreißend“. „Monatelange Vorfreude und dann das Aus“, meinte Babler via X. Die kommenden Tage hätten ein Fest werden sollen. „Terror will spalten, Angst schüren, unsere Demokratie und unser Miteinander schwächen. Dazu dürfen wir es niemals kommen lassen.“

Bereits nach der Festnahme der beiden Terrorverdächtigen hatte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) den Ermittlern gedankt. „Terroristen wollen uns Angst machen und uns auseinander treiben. Wir werden uns unsere Art zu leben nicht zerstören lassen“, so Kogler auf X.

Zwei Festnahmen am Mittwoch

Die Polizei hatte im Zusammenhang mit Anschlagsplänen Mittwochfrüh in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz bekannt gab, soll der 19-Jährige „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt haben.

Bei einer Hausdurchsuchung seien auch Chemikalien sichergestellt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

„Swifties“ reagieren enttäuscht - und verständnisvoll

Ihre als „Swifties“ bekannten Fans reagierten tief enttäuscht, zeigten aber auch Verständnis für die Absage. „Kann's nicht glauben“, schrieb einer unter den Instagram-Beitrag von Barracuda Music mit der Absage. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb jemand anderes. Viele Anhänger der Musikerin bezeichneten die Absage dennoch als richtige Entscheidung angesichts der offenbar doch sehr konkreten Terrorgefahr.

Nach den Festnahmen wurde die Polizei gefragt, ob sie eine Absage der Konzerte für angebracht halte. Empfehlungen dieser Art seien nicht ihre Aufgabe, wich der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl aus. Er machte aber klar, dass mit der Festnahme zwar die konkrete Gefahr minimiert sei, eine „abstrakte Gefahr“ aber weiterhin bestehe. (TT.com/APA)