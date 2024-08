Schock-Nachricht für Fans: Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt

Man habe „keine andere Wahl“, so der Veranstalter. Zwei Festnahmen gab es am Mittwoch, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Konzerttickets werden automatisch rückvergütet.

Wien – Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. „Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, teilte der Veranstalter auf Instagram mit.

Am Donnerstag hätte Taylor Swift (34) ihr erstes von drei aufeinander folgenden Konzerten im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion gegeben. Schätzungen erwarteten rund 170.000 Fans auf der „Eras-Tour“ in Österreich. Seit Wochen beschäftigte der Superstar Fans und Medien, „Swifties“ aus vielen Ländern waren extra in die Bundeshauptstadt gereist.

Vor den Merchandising-Ständen in Wien hatten sich am Mittwoch bereits lange Schlangen gebildet.

Die Polizei hatte im Zusammenhang mit Anschlagsplänen Mittwochfrüh in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz bekannt gab, soll der 19-Jährige „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt haben. Bei einer Hausdurchsuchung seien auch Chemikalien sichergestellt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. (TT.com/APA)