Schlager, Schönheit und Nächstenliebe: TT-Café mit buntem Programm in Innsbruck

Die TT-Frühstücktour geht auch am Samstag weiter: Dieses Mal ist die Landeshauptstadt dran. Am DEZ-Marktplatz können sich Besucher auf unterhaltsame Gespräche, Live-Musik und tolle Preise freuen.

Innsbruck – Schön langsam biegt die Sommerfrühstücks-Tour der Tiroler Tageszeitung in die Zielgerade ein: Am kommenden Samstag findet bereits das vorletzte TT-Café statt, dieses Mal dürfen sich die Innsbrucker auf ein köstliches Frühstück, tolle Live-Musik und hochkarätige Gäste auf der Bühne freuen.

Von 9 bis 12 Uhr können sich die BesucherInnen am Marktplatz West vor dem Einkaufszentrum DEZ in Innsbruck ein Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè von Wedl, Mineralwasser von Silberquelle und süßem oder pikantem Gebäck aus der Hofer Backbox abholen. Wie gewohnt sorgen die Musiker von Primetime für Unterhaltung.

Auf der Bühne geben sich erneut hochkarätige Gäste die Klinke in die Hand. So werden die Chefredakteure Marco Witting und Matthias Krapf unter anderem Schlagersänger Semino Rossi begrüßen, der Einblicke in sein großes Jubiläumskonzert im Herbst, sein neues Album und die letzten 20 Jahre seiner Schlagerkarriere geben wird.