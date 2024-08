Große Sorge um Girma: Schwerer Sturz im Hindernis-Finale

Paris – Das olympische Finale über 3.000 Meter Hindernis ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Mitfavorit Lamecha Girma aus Äthiopien stürzte am drittletzten Hindernis rund 200 Meter vor dem Ziel und blieb danach bewegungslos am Boden liegen. Der 23-Jährige war in vollem Tempo mit dem hinteren Bein hängengeblieben und vornüber auf die Bahn geknallt.