Alkoholisierter Autolenker in Elbigenalp fährt 15-jährigen Radfahrer an

Elbigenalp – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Jugendlichen kam es in der Nacht auf Donnerstag in Elbigenalp im Außerfern Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Lechtalstraße in Richtung des Ortsteils Grünau unterwegs. Wie sich im Nachhinein herausstellte war er alkoholisiert.