Mehr als 150 Tote bei Monsunregen in Pakistan

Islamabad - In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit vor einem Monat bereits mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde in dem Land mit. Rettungskräfte in der Provinz Punjab sind nach Überschwemmungen in höchster Alarmbereitschaft, um Menschen mit Booten zu evakuieren und Tote zu bergen.