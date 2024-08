Blutspender gesucht: Ab Herbst sind weniger Spenden pro Person erlaubt

Das Gesundheitsministerium plant eine Änderung der Blutspendeverordnung. Erstmals gibt es klare Vorgaben für diverse und intergeschlechtliche Spender. In Tirol gab es im Vorjahr 38.000 Vollblutspenden.

Das Sozialministerium hat am Donnerstag eine Novelle zur Blutspendeverordnung vorgelegt. Fachleute können in der Begutachtung dazu Stellung nehmen. Ab Herbst sollen die Änderungen in Kraft treten. Begründet werden die Neuerungen mit der „Sicherheit“ der Blutspenderinnen und Spender.