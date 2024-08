Hip-Hop in Telfs, Kino unter Sternen in Innsbruck und Axams in Feierlaune: Das ist los in Tirol

Das zweite Augustwochenende ist da! Und in Tirol ist wieder einiges los. Am Freitag etwa kommen die Mundart-Hiphopper von Dicht & Ergreifend nach Telfs. Kaffee mit Semino Rossi wiederum gibt es am Samstag in Innsbruck. Und in der Wildschönau und in Axams wird kräftig gefeiert. Was sonst noch los ist? Unsere Event-Highlights im Überblick.