Der FC Wacker rückt in der tt.com Regionalliga Tirol in die Favoritenrolle. Der Aufsteiger hat am Freitag zum Auftakt Silz/Mötz im Tivoli zu Gast (19.30 Uhr, Livestream auf tt.com). „Der Druck ist immer groß, wenn man beim FC Wacker tätig sein darf“, schwankte Aufstiegstrainer Sebastian Sille­r im Tirol-Live-Studio zwischen Vorfreude und Anspannung.