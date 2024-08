Seit einer Woche ist der Blick frei auf das neue Pflaster mit den verschiedenfarbigen Steinen in der Innsbrucker Altstadt. Der erste Eindruck bei der Bevölkerung fällt gemischt aus. Während die Jüngeren großen Gefallen an den hellen Steinen finden, hält sich die Begeisterung bei den älteren InnsbruckerInnen noch in Grenzen.