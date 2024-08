Maduro: Zehntägige Sperre von Onlinedienst X in Venezuela

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, dessen Wiederwahl hochumstritten ist, hat eine zehntägige Sperrung des Onlinedienstes X in dem südamerikanischen Land angekündigt. Die für staatliche Telekommunikationsbehörde werde das früher als Twitter bekannte Netzwerk für zehn Tage in Venezuela aus dem Verkehr ziehen, so Maduro am Donnerstag (Ortszeit). Es handle sich um seinen Vorschlag. Zuvor hatte Maduro dem X-Eigentümer Elon Musk einen "Angriff" auf seine Wiederwahl vorgeworfen.