705.000 Euro für olympisches Gold: So viel ist ein Sieg in anderen Ländern wert

Olympische Goldmedaillen zahlen sich in manchen Ländern mehr aus als in anderen. So schenkt ein nationales Olympisches Komitee seinen Siegern der Spiele in Paris knapp 705.000 Euro. In zumindest 33 der 206 angetreten Nationen und Territorien gibt es Geld für Gold, in manchen Wohnungen, Gemälde oder Münzen, in einigen aber auch gar nichts Explizites.