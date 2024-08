Vergrabene Leiche in Linz: Hohe Dosis an Morphinen Todesursache

Linz - Das inzwichen vorliegende toxikologische Gutachten einer Toten, die Mitte Juni in einem Feld vergraben in Linz entdeckt worden war, hat im Körper eine hohe Dosis an Morphinen ergeben. Diese "war so hoch, dass sie zu einer Atemlähmung führen konnte", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz am Freitag oö. Medienberichte. Der Gerichtsmediziner halte dies als Todesursache für plausibel. Er vermute, dass es sich bei der Substanz um Substitol handle.