Hauptverdächtiger wollte mit Auto in „Swifties“ rasen, weiterer Teenager festgenommen

Auch ein 18-Jähriger wurde laut Innenminister Karner verhaftet. Indes wurden neue Details aus dem Geständnis des Hauptverdächtigen (19) bekannt.

Wiener Neustadt – Im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen auf eines der mittlerweile abgesagten Taylor Swift-Konzerte in Wien ist es am Donnerstagabend zu einer weiteren Festnahme gekommen. Ein 18-Jähriger aus dem Umfeld des 19-jährigen Hauptverdächtigen wurde in Wien verhaftet, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz im Burgenland. Über den 19-Jährigen und den 17-jährigen Beschuldigten wurde unterdessen U-Haft verhängt.

Der nunmehr festgenommene irakische Staatsbürger soll mit dem Hauptverdächtigen in Kontakt gestanden sein. Hinweise, dass er konkret in dessen Anschlagspläne eingebunden war, gibt es aber nicht. Das räumte auch Karner ein, der erklärte, der 18-Jährige sei nicht direkt mit den Anschlagsplänen auf das Taylor Swift-Konzert in Verbindung zu bringen, habe aber vor wenigen Tagen einen Treueschwur auf die radikalislamische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) abgelegt.

Hauptverdächtiger und 17-Jähriger in U-Haft

Der hauptverdächtige 19-Jährige und der 17-jährige mögliche Komplize befinden sich in Untersuchungshaft. Der 15-Jährige, der als Zeuge geführt wird, werde weiter intensiv vernommen, sagte Karner. Während der 19-Jährige ein Geständnis abgelegt habe, verweigere der 17-Jährige nach wie vor die Aussage. Die Ermittlungen würden weiterhin auf Hochdruck laufen, sobald es neue Erkenntnisse gebe, werde man die Öffentlichkeit informieren, hielt der Innenminister fest.

Der 19-jährige Hauptverdächtige und der 17-jährige Beschuldigte waren noch am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. Ermittelt wird gegen das Duo weiterhin wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b Strafgesetzbuch) und krimineller Organisation (§ 278a Strafgesetzbuch), teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, sich an der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) beteiligt und deren Ziele und Absichten vertreten zu haben.

Umfassendes Geständnis

Der umfassend geständige 19-Jährige soll seit Ende Juli ein Attentat auf eines der drei dieser Tage in Wien vorgesehenen Swift-Konzerte geplant haben. Er verfügte bereits über einen funktionsfähigen Flüssigsprengstoff, den er selbst hergestellt hatte. Konkret soll der 19-Jährige vorgehabt haben, am Donnerstag oder am Freitag mit seinem Auto in bzw. vor eine Menge von "Swifties" vor dem Ernst-Happel-Stadion zu rasen, die beim Karten-Kauf leer ausgegangen waren und sich draußen versammelt hätten. Ziel sei gewesen, möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten. Der österreichische Staatsbürger wurde am Mittwoch an seinem Wohnort in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) festgenommen.

Untersuchungen zu 19-Jährigem in Nordmazedonien Das nordmazedonische Innenministerium hat auf Antrag der österreichischen Behörden Untersuchungen zu dem Hauptverdächtigen im vereitelten Terroranschlag in Wien eingeleitet. Laut Medienberichten in Skopje stammt die Familie des 19-jährigen Mannes aus Gostivar, einer Stadt im Westen des Landes, in der vor allem die albanische Volksgruppe lebt. Ob sich der in Österreich geborene junge Mann zeitweise auch in der Heimat seiner Eltern aufhielt, war zunächst allerdings nicht bekannt. Der Nordwesten Nordmazedoniens war im Jahr 2002 Schauplatz eines bewaffneten Konfliktes zwischen albanischen bewaffneten Gruppen und Sicherheitskräften. Die Konflikte, die teils auch religiös geprägt waren, wurden durch das Ohrid-Abkommen Mitte des Jahres beendet, welche der albanischen Volksgruppe, die ein Viertel der Landesbevölkerung ausmacht, größere Rechte einräumte. Das Entgegenkommen der Regierung führte zum Abbau der Spannungen zwischen beiden Volksgruppen. Allerdings ist der Konsens immer noch relativ brüchig. Die ethnischen Mazedonier sind christlich-orthodox, während die Albaner mehrheitlich muslimisch sind.

Am selben Tag in Wien in Gewahrsam genommen wurde ein 17-Jähriger aus dem Umfeld des Hauptverdächtigen, wobei der Bursche mit türkisch-kroatischen Wurzeln dem Staatsschutz bereits bekannt war. Er war seit wenigen Tagen bei einem Facility-Unternehmen im Happel-Stadion angestellt. Verteidiger Nikolas Rast stellte in Abrede, dass sein Mandant mit Terrorismus und Anschlagsplänen etwas zu tun habe.

Auch ein 15-Jähriger hatte sich zunächst in polizeilicher Anhaltung befunden. Nach Informationen vom Donnerstagabend gilt der Bursch aber nicht als tatverdächtig. Er wird in dem Verfahren nicht als Beschuldigter geführt, sondern wurde als Zeuge vernommen. Der Teenager dürfte mit seiner Aussage die Verdachtslage gegen den 19-Jährigen bestätigt haben. (TT.com, APA)