Ansage von Raiders-Boss Däuber: „Stuttgart konnte ich noch nie leiden“

Mit dem schweren Auswärtsspiel gegen Stuttgart am Sonntag (13 Uhr, live auf Pro Sieben Maxx/Puls24) starten die Raiders in die entscheidende Saisonphase.

Innsbruck – Drei Niederlagen mussten die Swarco Raiders in der laufenden Saison der European League of Football (ELF) bis dato hinnehmen: zwei gegen die Vikings und eine gegen Stuttgart. Beide Teams sind nach wie vor ungeschlagen – das Vorhaben der Raiders, den Schwaben am Sonntag auswärts (13 Uhr, live auf Pro Sieben Maxx/Puls24) die erste Saisonniederlage beizubringen, scheint geradezu eine „Mission: Impossible“ zu sein. Aber die Motivation für eine Revanche nach der 25:30-Niederlage im Heimspiel ist groß – nicht zuletzt bei General Manager Ulz Däuber.