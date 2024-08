US-Rapper Travis Scott nach Schlägerei in Paris festgenommen

Paris – Der US-Rapper Travis Scott ist am Rande seines Besuchs der Olympischen Spiele in Paris wegen einer Schlägerei festgenommen worden. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitag erklärte, soll der 33-Jährige im zentral gelegenen Luxushotel George V zuvor einen Sicherheitsmann angegriffen haben – der wiederum eingeschritten war, um eine Auseinandersetzung zwischen Scott und seinem Leibwächter zu unterbinden. Die Polizei sei am frühen Freitagmorgen zu dem Hotel gerufen worden.