Junckers Jubiläum: Warum der Ex-Politiker in Going eine Ehrung bekam

Jean-Claude Juncker hat Europa geprägt, war ein bedeutender Akteur auf der politischen Weltbühne. Seine Urlaube verbringt der Luxemburger aber am liebsten in Tirol. Genauer gesagt im Stanglwirt in Going. Seit 15 Jahren verbringt der einstige Kommissionspräsident der Europäische Union hier schon seinen Sommer. Erst nur ein paar Tage, weil das Amt nicht mehr zuließ. Mittlerweile stets einen etwas längeren Urlaub.