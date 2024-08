Gold-Sensation vor Marseille: Kitesurfer Bontus eroberte Olympiasieg

Historischer Erfolg für Valentin Bontus: Bei der Olympia-Premiere der Kitesurfer holt sich der 23-Jährige die Goldmedaille. Es war das vierte Edelmetall für Österreich bei den Spielen in Frankreich, das zweite in Gold.

Marseille – Valentin Bontus hat sich am Freitag vor Marseille zum Olympiasieger im Kitesurfen gekürt. Der als Außenseiter in das Finale gestartete Niederösterreicher gewann in diesem alle drei Rennen und triumphierte vor dem Slowenen Toni Vodisek und Maximilian Maeder aus Singapur.

Einen Tag nach dem Olympiasieg von Lara Vadlau/Lukas Mähr darf sich das ÖOC-Team über die zweite Goldmedaille in Paris freuen.

SEGELN - Männer, Formula Kite: 🥇 Gold: Valentin Bontus (AUT)

Valentin Bontus (AUT) 🥈 Silber: Toni Vodisek (SLO)

Toni Vodisek (SLO) 🥉 Bronze: Maximilian Maeder (SGP)

Insgesamt war es die vierte Medaille für Österreich bei den Sommerspielen in Frankreich. Judoka Michaela Polleres sowie der Kletterer Jakob Schubert eroberten Bronze. Für den Segelverband war es die neunte Medaille in der Geschichte, die fünfte in Gold.

Rückenklatscher und Freudentränen

Bei seiner Ankunft am Strand feierte Bontus den Olympiasieg mit einem Rückenklatscher ins Wasser. Mit der Österreichfahne in der Hand wurde der Kitsurfer von seinem Team auf den Schultern getragen und gefeiert.

Lauten Jubelschreien folgten emotionale Momente mit Freunden, Familie und der einen oder anderen Freudenträne.

Es ist unglaublich! Die Familie ist da, meine Freundin, viele Freunde – ich verdanke ihnen so viel. Valentin Bontus

„Es ist unglaublich! Die Familie ist da, meine Freundin, viele Freunde – ich verdanke ihnen so viel. Es fühlt sich sensationell an, ihnen so etwas zurückgeben zu können“, sagte Bontus in einer ersten Reaktion.

Mit dem Olympiasieg bestätigte der 105-Kilogramm-Mann, der in Garmisch-Partenkirchen lebt, auch die Prognose von Roman Hagara. „Er hat die Goldene gestern angekündigt, da konnte ich ihm nicht in den Rücken fallen“, scherzte der Premierensieger in Richtung des Doppel-Olympiasiegers in Reihen des OeSV. (TT.com)