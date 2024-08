Schon wieder müssen die Bulgaren wählen: Siebente Parlamentswahl seit April 2021

Es ist die siebente Parlamentswahl in dem EU-Land seit April 2021. Präsident Radew beauftragte die geschäftsführende Chefin des Rechnungshofs mit der Bildung eines Übergangskabinetts.

Sofia – In Bulgarien kommt es nach drei gescheiterten Versuchen einer Regierungsbildung erneut zu einer Parlamentswahl. Ein Übergangskabinett soll die Regierungsgeschäfte in dem EU-Land führen, bis nach der Wahl – voraussichtlich am 20. Oktober – eine reguläre Regierung steht.