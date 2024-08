Flugzeug mit 61 Insassen in Brasilien abgestürzt

Ein Flugzeug mit 61 Menschen an Bord ist in ein Wohngebiet der Stadt Vinhedo im brasilianischen Bundesstaat São Paulo abgestürzt. Laut Stadtverwaltung überlebte kein Insasse das Unglück am frühen Freitagnachmittag (Ortszeit). Der Fluggesellschaft VoePass zufolge waren 57 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord. Zunächst war von 58 Passagieren die Rede gewesen. Das Flugzeug war von der Stadt Cascavel im Bundesstaat Paraná in Richtung Guarulhos in São Paulo unterwegs.