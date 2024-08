Geländewagen ging in Jochberg in Flammen auf

Das Geländefahrzeug eines 77-Jährigen fing auf einem Forstweg an zu brennen. 30 Feuerwehrleute aus Jochberg rückten zum Einsatz aus.

Jochberg – Keine drei Stunden nach dem Autobrand im Amraser Tunnel ist am Freitagabend auch in Jochberg ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Ein 77-jähriger Deutscher fuhr laut Polizei kurz vor 21 Uhr mit einem Geländewagen auf dem Forstweg zur Saukasten Hochalm, als plötzlich Rauchwolken aus dem Motorraum stiegen.