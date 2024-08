Motorrad streifte Auto in Nesselwängle: Lenker bei Sturz schwer verletzt

Nesselwängle – Bei einem Überholvorgang ist am Freitag in Nesselwängle ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Der 59-Jährige wollte laut Polizei kurz nach 17 Uhr bei der Fahrt auf der Tannheimer Straße (B199) an einem Auto vorbeifahren. Dessen Lenker (29) war jedoch gerade dabei, nach rechts in den Ortsteil Schmitte einzubiegen.