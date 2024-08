Laut Zivilschutz 93 Tote bei Israel-Angriff auf Gaza-Schule

Während die Vermittler im Gaza-Krieg mit Nachdruck ein Abkommen über eine Waffenruhe fordern, geht das Blutvergießen in dem abgeriegelten Küstenstreifen vorerst weiter.

Gaza, Jerusalem – Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 93 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien bei dem Angriff auf die Koranschule, in der Flüchtlinge untergebracht gewesen seien, verletzt worden, sagte ein Sprecher der palästinensischen Zivilschutzbehörde am Samstag. Die israelische Armee sprach von einem Angriff auf eine „Kommando- und Kontroll-Zentrale“ der radikalislamischen Terrororganisation Hamas.

Diese sei in der Schule gewesen, hieß es. Die Hamas prangerte eine „gefährliche Eskalation“ an. Die Koran-Schule und die daran angrenzende Moschee befinden sich im Viertel Al-Sahaba in der Stadt Gaza, teilte der Sprecher der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde, Mahmoud Basal, weiter mit. Drei israelische Raketen hätten die Schule getroffen. Der Angriff sei während des Morgengebets erfolgt. Unter den Toten seien elf Kinder und sechs Frauen.