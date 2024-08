Bergsteiger stürzte am Mont Blanc in den Tod

Aosta – Ein Bergsteiger ist bei einem Sturz auf dem Eccles-Pass im Mont-Blanc-Massiv ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der italienischen Seite des Mont Blancs. Der leblose Körper wurde in einer Höhe von 3900 Metern am Rande des Freney-Gletschers geborgen. Der alpine Rettungsdienst des norditalienischen Aostatals war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle von Courmayeur gebracht, teilten die Rettungseinheiten am Samstag mit.