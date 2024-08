Gefährliche Verfolgungsjagd: 16-Jähriger floh mit Auto vor Polizei

Rosenheim – Ein Jugendlicher hat sich in einem Auto im Landkreis Rosenheim in Bayern eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ihm wird unter anderem das Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein illegales Straßenrennen sowie der gefährliche Eingriff in den Straßen- und Bahnverkehr vorgeworfen, teilte die Polizei mit.