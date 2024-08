Brennender Geschirrspüler und nächtliche Grillerei sorgten in Kufstein für Feuerwehreinsätze

Bei zwei Brandeinsätzen am Freitag und Samstag in Kufstein wurde zum Glück niemand verletzt.

Kufstein – Die Kufsteiner Feuerwehr wurde zwischen Freitagnachmittag und Samstagnacht zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Zunächst geriet am Freitag gegen 16.15 Uhr in der Wohnung eines 83-Jährigen in Weissach der Geschirrspüler in Brand. Warum, ist noch unklar. Der Mann verständigte selbst die Feuerwehr, die das rauchende Gerät löschte und anschließend ins Freie brachte. Der Bewohner blieb unverletzt, an der Wohnung entstand lediglich geringer Sachschaden. 25 Feuerwehrleute standen mit vier Fahrzeugen im Einsatz.