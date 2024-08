Über 170 Anzeigen bei Schwerpunktaktion auf Innsbrucks Straßen

Innsbruck – Die Polizei und die KFZ-Prüfstelle des Landes Tirol haben am Freitag von 16 Uhr bis Mitternacht im Großraum Innsbruck gemeinsam technische Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Fahrzeug-Tuning.

In einer Aussendung streicht die Exekutive einen Fall besonders hervor: „Bei einem Elektroroller handelte es sich rechtlich gesehen um ein ‚Elektrofahrrad‘, bei dem am Rollenprüfstand eine Geschwindigkeit von 44 km/h statt der erlaubten Bauartgeschwindigkeit von 25 km/h festgestellt wurde“, heißt es. Entsprechende Anzeigen u.a. wegen fehlender Zulassung, fehlender Versicherungsschutz, etc. folgen. (TT.com)