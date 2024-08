Platz sechs nach dem Bouldern, aber Medaille für Pilz in Reichweite

Paris – Vize-Weltmeisterin Jessica Pilz hat am Samstag in Le Bourget bei Paris im Finale des olympischem Kombinationsbewerbs der Kletterinnen im Bouldern die Medaillenchance gewahrt. Die Niederösterreicherin erreichte zwei der vier Tops und schloss mit 59,3 Punkten ab. Das brachte sie im Achter-Felds zwar nur auf Zwischenrang sechs, durch ihre Stärke im Lead (12.35 Uhr) ist der Olympia-Siebenten 2021 ein Vorstoß in die Podestränge aber in jedem Fall zuzutrauen.