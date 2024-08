Tränen des Triumphs: Pilz erfüllte sich mit Bronze ihren großen Olympia-Traum

Auch am vorletzten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Paris darf Österreich jubeln. Kletter-Ass Jessica Pilz eroberte im Boulder&Lead-Bewerb die fünfte ÖOC-Medaille.

„Mein erster Blick ging zu den Trainern, ob es überhaupt gereicht hat“, erzählte Pilz in einer ersten Reaktion. Nach Tränen der Enttäuschung in Tokio gab es diesmal Tränen der Freude in Paris. „Es ist einfach ein Wahnsinn, dass das so aufgegangen ist“, strahlte die Wahl-Innsbruckerin.