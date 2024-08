Adele verlobt? Popstar machte bei Konzert in München Andeutungen

München – Wird die britische Popsängerin Adele bald heiraten? Diesen Eindruck bekamen Konzertbesucher in München, als die 36-Jährige offenbar auf die überschwängliche Liebeserklärung eines Fans reagierte. Wie auf Videos in sozialen Medien zu sehen ist, wiederholt Adele die Frage eines Fans „Will you marry me?“ auf der Bühne – und beantwortet sie mit: „Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate“ – dazu hebt sie ihre linke Hand, an der ein Ring zu sehen ist.