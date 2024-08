Schutzweg bei Rot überquert: Radfahrer krachte in Innsbruck gegen Motorrad

Innsbruck – Zu einer Kollision zwischen einem 29-jährigen Radfahrer und einem 65-jährigen Motorradlenker kam es am Samstag in Innsbruck. Laut Polizei fuhr der Radfahrer gegen 12.40 Uhr am Gehsteig der Schöpfstraße in Richtung Osten und überquerte den Schutzweg über die Andreas-Hofer-Straße angeblich bei Rotlicht.