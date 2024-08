Innsbruck - Eine 89-Jährige ist am Samstag in Innsbruck beim Sturz in einer Straßenbahn verletzt worden. Die Seniorin stürzte, als die Tram nach einem Halt wieder anfuhr. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik gebracht, informierte die Polizei. (TT.com)