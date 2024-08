Ein TT-Café mit Fan-Momenten: Semino Rossi zog Innsbrucker in seinen Bann

Beste Stimmung herrschte beim TT-Café in Innsbruck: Der Marktplatz vor dem DEZ war gefüllt bis auf den letzten Platz. Tolle Gewinnspiele, ein köstliches Frühstück und interessante Gäste auf der Bühne zogen die Besucher an.

Innsbruck – Für die TT-Frühstückstour kam Sänger Semino Rossi direkt von der Taufe seiner Enkelin Valentina, die sogar um eine Stunde vorverlegt worden war, damit der 62-Jährige pünktlich zur Gesprächsrunde auf der TT-Bühne dabei sein konnte. Die zahlreichen Fans und Besucher, die beim TT-Café auf ihn warteten, dankten es ihm mit lautstarkem Applaus. Prompt schwärmte Rossi auf der Bühne von dem „magischen Moment“, die die Geburt seiner Kinder und seiner drei Enkelkinder für ihn bedeutete. „Ich bin begeisterter Opa“, ließ er TT-Chefredakteur Marco Witting mit einem breiten Grinsen wissen.

Die Tische waren schnell belegt: Beim TT-Café herrschte bei sommerlicher Hitze und strahlend blauem Himmel gestern Vormittag starker Andrang. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Bereits zur Eröffnung um 9 Uhr war der Marktplatz vor dem DEZ-Einkaufszentrum gut gefüllt, die ersten Besucher saßen schon gemütlich mit einem Gebäck aus der Hofer-Backbox, einem Kaffee von Testa Rossa caffé aus dem Hause Wedl oder einem erfrischenden Mineralwasser von Silberquelle bei den Tischen und waren in Gespräche vertieft. Die Band Primetime sorgte für den musikalischen Rahmen.

Ausgelassene Stimmung beim TT-Café

Bei der Interviewrunde wurde es dann aber ruhig: Gebannt lauschten die Besucher den Interview-Gästen auf der Bühne – neben Rossi waren auch noch Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb und Michael Martys, Obmann des Innsbrucker Verschönerungsvereins dabei. Zum Auftakt sprach Semino über sein neues Album „Magische Momente“ und verriet erste Details zu seinem geplanten Jubiläumskonzert am 8. November in Innsbruck, zu dem er hochkarätige Gäste wie Andrea Berg, Roberto Blanco, Beatrice Egli und Ramon Roselly geladen hat. „Ein Konzert in Tirol macht mich immer nervös, weil ich hier zuhause bin und mich so viele Leute kennen“, gab Rossi zu. Mit den geladenen Musikern habe er eine besondere Verbindung, „da herrscht ein großer Respekt zwischen uns“.

Mit zwei anderen Musikern, nämlich Marianne Rosenberg und Matthias Reim, tritt Rossi bereits kommende Woche, am 15. und 16. August, beim VOX-Schlager-Event „Sing meinen Schlager“ in Magdeburg auf. Dabei interpretiert er Songs der beiden anderen Künstler auf seine Art und freut sich schon sehr auf die Erfahrung.

Seit 19 Jahren Semino Rossi-Fan: Mundmalerin Lea aus Innsbruck holte sich ein Erinnerungsfoto mit Oma Marika. Der Sänger schenkte Lea auch gleich sein neues Album. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Von den Auswirkungen der Teuerung und den zunehmenden Beratungen bei der Caritas-Sozialberatung erzählte dann Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb. „Ein Teil der Haushalte hat Probleme, seine Fixkosten zu decken, die steigenden Kosten vor allem für Mieten haben sie in Bedrängnis gebracht“, sagte Rathgeb und ermutigte auf der Bühne, dass man bei Betroffenheit die Beratungseinrichtungen der Caritas aufsuchen soll. „Viele Menschen trauen sich nicht, aber es ist oft so, dass wir Lösungen finden und weiterhelfen können.“ Auch die Sommer-Auslandshilfe der Caritas in Afrika kam zur Sprache: „Wir bauen seit über 50 Jahren Brunnen in Afrika, so gelang es, dass bereits in über 120 Dörfern Brunnen mit Tiroler Hilfe sprudeln.“

Michael Martys und Elisabeth Rathgeb (Mitte) nahmen sich zur Freude der beiden Chefredakteure Matthias Krapf (l.) und Marco Witting (r.) Zeit für ein Gespräch auf der Bühne. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Michael Martys, der immer noch als „Alpenzoo“-Direktor angesprochen wird, obwohl er seit sechs Jahren im „Unruhestand“ ist, wie er selbst sagte, gab anschließend Einblicke in seine Tätigkeit als Obmann des Innsbrucker Verschönerungsvereins. Der 1881 gegründete Verein hat damals wie heute zum Ziel, Touristen und Bewohnern ein schönes Stadtbild zu bieten. „Wenn man genau hinschaut, entdeckt man auch in Innsbruck vieles, was verkommt. Sehr schwer tue ich mir mit unnötigen Schmierereien auf Gebäuden oder anderen Einrichtungen“, erklärte Martys. Der Verschönerungsverein kümmert sich aber nicht nur um das Stadtbild, sondern betreut auch die Spazier- und Wanderwege mit Hunderten Ruhebänken in der Stadt. Eine Verbindung von altem zum neuem Job fand Martys dann auch noch: „Im Alpenzoo habe ich mit um den Erhalt von seltenen Tierarten gekümmert, jetzt geht es um das Bewahren von Gebäuden und Einrichtungen.“

Wedl-Juniorchef Lorenz Wedl sprach auf der Bühne mit Moderatorin Anita Kapferer. Er verriet, dass die Firma einst mit 30 Produkten gestartet war, jetzt sei man bei 30.000 Produkten angekommen. „Wir haben immer auf Qualitätspolitik gesetzt“, verriet Wedl das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Neben den Interviews und Gesprächen auf der Bühne waren auch die beiden Quiz-Einheiten ein Highlight für die Gäste: Andrea Grimm, Arthur Pircher, Peter Platzgummer und Doris Silbernagl wussten viel, waren schnell und konnten sich so am Ende über je einen 200-Euro-Einkaufsgutschein vom DEZ freuen.

Die Gewinner beim TT-Café