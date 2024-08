Terrorpläne bei Swift-Konzert: Es gab „höchsten Zeitdruck“

Wien – Verwertbare Hinweise, dass ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) aus Ternitz einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Ernst-Happel-Stadion geplant hatte, haben die heimischen Staats- schützer offenbar wesentlich kurzfristiger als ursprünglich angenommen bekommen. Das war am Wochenende aus Sicherheitskreisen in Erfahrung zu bringen. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) sei „unter höchstem Zeitdruck“ gestanden, hieß es.

In diesen Informationen, die die DSN praktisch zeitgleich erhalten hat, war übereinstimmend von einem Einzeltäter die Rede. Außerdem sollen die Informationen noch unkonkret gewesen sein. Der 19-Jährige war bis dahin nicht als Islamist in Erscheinung getreten, er war kein so genannter Gefährder, den die DSN am Radar gehabt hätte, über sein Umfeld und seine binnen kürzester Zeit erfolgte Radikalisierung war zunächst nichts bekannt. Dank Hochdruck bei den Ermittlungen zeigte sich binnen weniger Tage, dass der 19-Jährige kein Einzeltäter sein dürfte.