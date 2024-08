Reichenau führt Westliga-Tabelle und Torschützenliste an, Kufstein blieb punktelos

Die Reichenau schoss am Samstag beim 5:0-Heimsieg über Lauterach die nächste Mannschaft vom Kunstrasen und stürmte an die Tabellenspitze der Regionalliga West. Von den restlichen vier Tiroler Westligisten siegte nur Kitzbühel.

Innsbruck – Aussprechen wollte es niemand. Aber Aufsteiger Lauterach war am Samstag in der Reichenau vor den Augen von Bürgermeister Hannes Anzengruber überfordert. Die Innsbrucker stürmten mit dem 5:0-Heimsieg und einem Pracht-Torverhältnis (10:0 nach zwei Runden) an die Tabellenspitze der Westliga.