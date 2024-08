Urlauber überforderten sich bei Bergtouren: Vier Heli-Bergungen am Samstag in Tirol

Absam, Tannheim, Steinberg a.R., Brandberg – Zu mehreren alpinen Notlagen kam es am Samstag in den Tiroler Bergen. Dabei flogen Polizeihubschrauber gleich drei mal aus, um erschöpfte bzw. in Panik geratene Wanderer und Kletterer zu bergen. In einem Fall wurde eine verletzte Frau ins Krankenhaus geflogen.