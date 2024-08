Blech-Pech für die Alexandri-Schwestern: „Gewusst, dass sie gegen uns kämpfen werden“

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri verpassten am Samstagabend in Paris als vierte knapp ihre erste Olympiamedaille. Gold ging an China vor Großbritannien und den Niederlanden.

Nach der Technischen Kür waren die gebürtigen Griechinnen auf Platz zwei und damit vor den Britinnen und den niederländischen Zwillingen gelegen. Die 26-jährigen Alexandris hatten mit 54,05 einen höheren Schwierigkeitsgrad als in der Technik-Kür gewählt. Das Motto der präzise ausgeführten Choreografie lautete „Kondor“, womit der in Südamerika beheimatete Greifvogel gemeint war. Sie brachte zwar starke 288,4145 Punkte ein, die Konkurrentinnen wurden aber mit - bis auf die Chinesinnen - höheren Schwierigkeiten noch besser bewertet. Das ÖOC-Team schrieb damit am Samstag zum Abschluss auch noch erstmals in der Blech-Wertung an.