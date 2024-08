Russland fliegt Luftangriffe auf Ukraines Hauptstadt Kiew

Russland hat in der Nacht auf Sonntag im Zuge seines Angriffskriegs auf die Ukraine Luftangriffe auf Kiew geflogen. Nach Angaben des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klischko, waren Luftabwehrsysteme im Einsatz. Augenzeugen und Reporter berichteten von mehreren Explosionen. Kiew, sowie die umliegende Region und die gesamte Ostukraine seien in Alarmbereitschaft, teilt die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Als Reaktion auf den seit fünf Tagen anhaltenden Vorstoß der ukrainischen Armee in der westrussischen Grenzregion Kursk waren in der Ukraine mögliche russische Luftangriffe befürchtet worden. Seit dem Beginn ihres Vorstoßes am Dienstag drang die ukrainische Armee in der Region Kursk unabhängigen Beobachtern zufolge offensichtlich mehrere Dutzend Kilometer weit vor. In der Nacht auf Sonntag berichteten russische Quellen von 13 Verletzten durch ukrainische Drohnen in der Region Kursk.