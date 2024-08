30 Prozent für FPÖ-Abwerzger "drin", Corona-Fonds Bedingung

Darüber hinaus brauche es generell eine "konservativ-bürgerliche Wende", die die FPÖ herbeiführen wolle. Es müsse auch gesellschaftspolitisch wieder eine Politik für die "große Mehrheit" gemacht werden. Das hieße etwa: Ein "Eliminieren" des Genderns aus dem öffentlichen Bereich, ein Entgegenstellen gegen "falsch verstandene liberale Haltungen", mit denen man nur "Kopfschütteln bei 90 Prozent der Bevölkerung erntet." Im Bereich der Kinderbetreuung müsse wieder eine "echte Wahlfreiheit" ohne staatliche Bevormundung sichergestellt werden - am besten durch das Salzburger "Berndorfer-Modell", bei dem den Familien Geld in Mindestsicherungshöhe für die Betreuung zumindest bis zum dritten Lebensjahr ausbezahlt wird. "Eltern sollen es sich wieder leisten können, daheim zu bleiben", so Abwerzger, denn: "Wenn das Elternhaus passt, ist die Betreuung die ersten drei Jahre zu Hause für das Kind sicher ein Startvorteil, und kein Nachteil."

Scharf ins Gericht ging der FPÖ-Politiker mit der schwarz-roten Koalition in Tirol, der er als Chef der zweitstärksten Partei in der Opposition gegenübersteht. Gesellschaftspolitisch sei die Landesregierung unter Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und dessen Stellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) "extrem weit nach links gerückt." Mattle, der die FPÖ ausgrenze, sei ein "schwacher Landeshauptmann" ohne Gewicht. Auch in der tagtäglichen Politik würden beide "linke Politik" umsetzen, etwa im Migrationsbereich, indem selbst Leute mit negativem Asylbescheid weiter soziale Leistungen erhielten: "Das ist der Mattle-Dornauer-Bonus für fallweise Vergewaltiger." Dornauer falle Mattle wiederum im Bereich Transit mit dem Infragestellen von "Notmaßnahmen" in den Rücken. Es brauche daher laut Abwerzger "noch zwei Notmaßnahmen": "Bei Georg Dornauer die Leine kürzer ziehen und einen Maulkorb verpassen."