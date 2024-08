Stein brach aus Mauer: Mädchen (9) beim Klettern auf der Seegrube schwer verletzt

Die Neunjährige fiel rund fünf Meter in die Tiefe und wurde noch von dem nachfallenden Stein am Oberkörper getroffen.

Innsbruck – Ein Ausflug auf die Seegrube endete für ein neunjähriges Mädchen am Samstag im Krankenhaus. Das Kind kletterte gegen 13.40 Uhr am weststeitigen Spielplatz ungesichert an der Steinmauer nach oben. Als sich das Mädchen beim Übergang von der Mauer zum Wiesenbereich an einem rund 50 Zentimeter großen Stein festhielt, brach dieser aus der Mauer.