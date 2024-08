Fußgängerin in Tarrenz von Moped angefahren, Lenker flüchtete

Die 48-Jährige stürzte in ein angrenzendes Feld und verletzte sich leicht. Der unbekannte Mopedfahrer flüchtete.

Tarrenz – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Samstagabend in Tarrenz nach Zeugen. Eine 48-jährige Fußgängerin wurde gegen 19 Uhr am Puitweg 23 von einem bislang unbekannten Mopedlenker angefahren. Die Frau stürzte dabei in das angrenzende Feld und verletzte sich leicht.