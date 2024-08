Waldschwimmbad in Jochberg verwüstet: Polizei sucht nach den Tätern

Jochberg – In der Nacht auf Sonntag verwüsteten mehrere Personen das Waldschwimmbad in Jochberg. Die Gruppe gelangte über den Maschendrahtzaun der Anlage in den Schwimmbadbereich. Dort zerstörten die Täter mehrere Blumentröge, warfen Sonnenschirme in das Schwimmbecken und verschmutzten den Pool bzw. das Poolwasser durch Blumenerde, berichtet die Polizei.