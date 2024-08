Kärntner bei Home Invasion von zwei Tätern bedroht und geschlagen

St. Veit an der Glan – Ein Kärntner ist Sonntagfrüh bei einer Home Invasion im Bezirk St. Veit an der Glan von zwei unbekannten Tätern verletzt worden. Die Täter waren ins Haus des Mannes eingedrungen und hätten ihn bedroht und geschlagen. Danach flüchteten sie mit einem Geldbetrag in vorerst unbekannter Höhe, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage einen Online-Bericht der Kleinen Zeitung. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. (APA)