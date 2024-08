Oldtimer fing im Tunnel Feuer: Fahrzeugbrand sorgte für Totalsperre der Spisser Straße

Ein in Brand geratener Oldtimer in einem Tunnel auf der Spisser Landstraße sorgte Sonntagvormittag für einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren. Zwar konnte das feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, die anschließenden Bergungsarbeiten gestaltetet sich jedoch schwierig.

Spiss – Schockmoment am Vormittag in einem Straßentunnel bei Spiss. Gegen 8.55 Uhr geriet der Oldtimer eines 79-jährigen Schweizers auf der Spisser Landstraße (L348) in einem Straßentunnel in Brand. Der Mann konnte laut Polizei das Fahrzeug etwa in der Mitte des 75 Meter langen Tunnels abstellen und den Gefahrenort verlassen. Die Flammen schlugen aus dem Heck des Fahrzeugs und griffen schnell auf das gesamte Fahrzeug über.