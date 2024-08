Blech, Kritik und Medaillentausch: Sportarten mit Jury-Bewertungen in der Diskussion

Trotz aller Versuche, Sportbewerbe, die von Kampfrichtern beurteilt werden, zu objektivieren, bleibt mitunter ein bitter Beigeschmack. So wie im olympischen Finale der Duett-Synchronschwimmerinnen. Nicht der einzige Bewerb in Paris, nach dem es Diskussionen gab. Im Turnen musste sogar der Internationale Gerichtshof CAS entscheiden.

„Wir haben ein paar Punkte in der Schwierigkeit geopfert und in die Ausführung investiert. Dafür haben sie (die Punkterichter, Anm.) uns nicht belohnt“, ärgerte sich Anna-Maria. Großbritannien und die Niederlande hatten (hinter China, geringste Schwierigkeiten der Top vier) die Medaillen geholt. „Alle wissen, dass wir besser sind als sie. Sie haben uns noch nicht geschlagen“, sagte Eirini. Die anderen würden feiern, „und wir haben nichts“, kritisierte Anna-Maria.

Nichts Neues in Sportarten, in denen nicht Tore, Meter oder Sekunden zählen. 2016 in Rio war etwa die Tirolerin Nicol Ruprecht, Rhythmische Gymnastin, überraschend schlecht benotet worden und hatte so das Mehrkampf-Finale verpasst. Auch (Ringe-)Turner Vinzenz Höck fühlte sich nach seinem unerwarteten Ausscheiden bei der WM 2022 trotz starker Vorstellung unfair behandelt.