SV Brixen trauert um einen Spieler: „Uns fehlen die Worte“

Brixen – „Uns fehlen die Worte. Wir sind zutiefst betrübt und wir werden auch in der kommenden Woche alle Spiele absagen und hoffen dabei auf das Verständnis des Tiroler Fußballverbands“, sagt Ferdinand Strobl, Obmann des SV Brixen, nach einem Todesfall in den eigenen Reihen.

Klar, dass das erste Match in Münster abgesagt wurde, der TFV-Cup-Auftritt in Niederndorf unter der Woche und das erste Heimspiel gegen Mayrhofen am Samstag sollen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. Trainer Andi Hölzl und sein Team brauchen Zeit. Es handle sich um einen jungen Spieler, der von klein auf alles beim Club mitgemacht habe. Das Mitgefühl gilt der Brixner Fußballfamilie. (TT)