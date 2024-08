Nach Tötung von Hamas-Führer: Israelischer Geheimdienst erwartet Iran-Angriff in den nächsten Tagen

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant warnt Iran vor Vergeltungsschlägen. Sein Land kämpft in einer feindlichen Umgebung um seine Existenz. Auf mögliche Angriffe sei man aber vorbereitet so Gallant.

Tel Aviv, Jerusalem – Der israelische Geheimdienst geht einem Medienbericht zufolge davon aus, dass der Iran beschlossen hat, Israel direkt anzugreifen. Israel gehe zudem davon aus, dass dies möglicherweise in den nächsten Tagen geschehen werde, berichtet ein Reporter des Medienportals Axios unter Berufung auf zwei Quellen. Der Angriff wäre eine Vergeltung für die Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanijeh in der iranischen Hauptstadt Teheran Ende Juli, hieß es.

Israel hat seine Täterschaft am Tod Hanijehs weder bestätigt noch dementiert. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor Vergeltungsschlägen gewarnt. „Wer uns auf eine Weise schadet, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat, wird wahrscheinlich auf eine Weise getroffen werden, die es in der Vergangenheit nicht gegeben hat“, sagte Gallant. Israel kämpfe in einer feindlichen Umgebung um seine Existenz.