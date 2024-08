Zwei tödliche Unfälle mit Paragleitern in Tirol: Zehnjähriges Mädchen unter den Opfern

Sowohl in Westendorf, als auch in Sillian kam es am Sonntag zu tödlichen Unfällen mit Gleitschirmen. In Westendorf verstarb bei einem Unfall mit einem Gleitschirm eine Zehnjährige.

Westendorf, Sillian – Zu gleich zwei tödlichen Unfällen mit Paragleitern kam es am Sonntagnachmittag in Tirol, bei denen drei Personen, darunter ein zehnjähriges Kind, verstarben.

So gerieten gegen 13.45 aus bisher noch unbekannter Ursache ein 60-jähriger Tandempilot aus Österreich mit seiner 10-jährigen deutschen Passagierin kurze Zeit nach dem Start nördlich der Choralpe im Gemeindegebiet von Westendorf in Turbulenzen. Dabei stürzte laut Polizei der Tandemschirm in einen „Jungwald“ und in weiterer Folge zu Boden. Durch den Absturz wurden beide Personen am Körper so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen.