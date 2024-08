Kühlturm von AKW Saporischschja schwer beschädigt

Das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist bei einem Brand schwer beschädigt worden und muss repariert werden. Der Chef des russischen Atomkonzerns Rosatom, Alexej Lichatschew, erklärte, das Feuer habe sehr schwere Schäden an einem Kühlturm verursacht, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag. Erhöhte radioaktive Strahlung wurde nach übereinstimmenden russischen und ukrainischen Angaben nicht registriert.

Das Feuer konnte in der Nacht nach drei Stunden vollständig gelöscht werden, wie ein von Russland eingesetzter Beamter bei Telegram mitteilte. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die Experten im Atomkraftwerk stationiert hat, erklärte, es seien "keine Auswirkungen für die atomare Sicherheit gemeldet" worden. Um die Ursache und die Auswirkungen des Brandes festzustellen, habe die in Wien ansässige IAEA sofortigen Zugang zu dem Kühlturm angefordert.

IAEA-Chef Rafael Grossi forderte ein Ende von Angriffen auf Atomkraftwerke. "Diese rücksichtslosen Attacken gefährden die atomare Sicherheit des Kraftwerks und erhöhen das Risiko eines Atomunfalls. Sie müssen sofort aufhören", so Grossi in der Nacht auf Montag in einem Statement.

Die ukrainische Atombehörde Energoatom warf der russischen Besatzungsmacht vor, das Atomkraftwerk als Waffendepot zu nutzen und dadurch die Bevölkerung zu gefährden: "Die Russen nutzen das Gelände und die Gebäude des AKW als Militärdepots, in denen sie Ausrüstung, Waffen, Sprengstoff und Munition deponiert haben. Sie stellen Militärfahrzeuge in den Lagerhallen des Kraftwerks ab. Auch die Kühltürme werden als Lager und Versteck für militärische Ausrüstung und Munition genutzt, was die Gefahr von Bränden (...) erheblich erhöht", so Energoatom im Kurznachrichtendienst Telegram.